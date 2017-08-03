الطلب على الذهب في أدنى مستوى منذ 8 سنوات

انخفض الطلب على الذهب بـ14% في النصف الأول من العام 2017، وهو أدنى مستوى له منذ ثماني سنوات، بعد تخارج التجار الأميركيين من صناديق الاستثمار في المعدن الأصفر الذي يعتبر ملجأ آمناً، بحسب ما صرح به مجلس الذهب العالمي اليوم الخميس.

وقال المجلس في تقريره الدولي إن الطلب انخفض إلى 2004 أطنان في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2016.

وأكدت المتحدثة باسم المجلس لوكالة "فرانس برس" أن "آخر مرة كان فيها الطلب في النصف الأول من العام أقل من العام الحالي كانت في 2009".

وانخفض الطلب على الذهب بنسبة 18% في الربع الأول من العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبق، بعد أن تخلى المستثمرون الأميركيون عن المعدن الثمين إثر فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة. ثم انخفض الطلب في الربع الثاني بنسبة 10% ليصل إلى 953,4 طن مقارنة مع الفترة من أبريل حتى يونيو 2016، بحسب المجلس.

وأشار جون موليغان مدير المجلس إلى أن المستثمرين الأميركيين تخارجوا من صناديق الاستثمار المتداول الخاص بالذهب، أكثر من نظرائهم الأوروبيين، مع بدء الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة.

وأضاف أن تلك الصناديق "أقل عرضة للتقلبات في أوروبا وأكثر استقراراً".

ويعتبر الذهب استثماراً آمناً في أوقات الغموض الاقتصادي، إلا أن الأسواق خفضت تركيزها على قدرة ترمب في إقرار إصلاحات مقارنة مع الأشهر التي سبقت.