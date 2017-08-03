عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق أسواق المال

تراجع أرباح "الدار العقارية" 5% بضغط من تقلص الإيرادات

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

تراجعت أرباح شركة الدار العقارية خلال الربع الثاني بـ 5%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتسجل نحو 620 مليون درهم.

ورغم تراجع الأرباح الفصلية، إلا أنها جاءت أفضل من متوسط توقعات المحللين البالغ 580 مليون درهم.

ويأتي هذا التراجع في الأرباح بضغط من تراجع إيرادات الشركة الفصلية بـ 20% إلى نحو مليار و 350 مليون. أما أرباح النصف الأول، فتراجعت بنحو 3.5% إلى مليار و260 مليون درهم مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

كلمات دالّة

#الدار العقارية, #تراجع, #أرباح, #نتائج فصلية, #الربع الثاني, #2017

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر