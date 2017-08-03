تراجع أرباح "الدار العقارية" 5% بضغط من تقلص الإيرادات

تراجعت أرباح شركة الدار العقارية خلال الربع الثاني بـ 5%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتسجل نحو 620 مليون درهم.



ورغم تراجع الأرباح الفصلية، إلا أنها جاءت أفضل من متوسط توقعات المحللين البالغ 580 مليون درهم.



ويأتي هذا التراجع في الأرباح بضغط من تراجع إيرادات الشركة الفصلية بـ 20% إلى نحو مليار و 350 مليون. أما أرباح النصف الأول، فتراجعت بنحو 3.5% إلى مليار و260 مليون درهم مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.