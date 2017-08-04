خسائر أسبوعية بسوق مصر.. ومشتريات الأجانب تقلص النزيف

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الجاري على تباين، ففيما تصدر المؤشر الرئيسي أكبر خسائر المؤشرات، صعد المؤشر السبعيني والمؤشر الأوسع نطاقاً ولكن بنسب طفيفة.

وقال متعاملون بالسوق إن تعاملات المستثمرين العرب واصلت اتجاهها البيعي، ومع انضمام المتعاملين المصريين إلى البيع تفاقمت خسائر أسهم المؤشر الرئيسي وتحولت مكاسب رأس المال السوقي إلى خسائر أسبوعية طفيفة بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات الدرجة نحو 0.8 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 0.11% بعدما تراجع من نحو 712.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل نحو 711.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% تعادل نحو 196 نقطة بعدما تراجع بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 13413 نقطة، مقابل نحو 13609 نقاط في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 1.03 مليار سهم، بقيمة 2.4 مليار جنيه.

وهبط سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 1.97% في أسبوع مسجلاً مستوى 83.51 جنيه، بقيمة تداول إجمالية 411.1 مليون جنيه، وبلغ حجم التداولات على السهم نحو 4.9 مليون سهم.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.57% مضيفاً نحو 11 نقطة بعدما وصل بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 711 نقطة مقابل نحو 700 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.86% تعادل نحو 11 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1595 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 1606 نقاط بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب خلال تداولات الأسبوع نحو البيع بصافي 30.9 مليون جنيه و72 مليون جنيه على الترتيب، مقابل مشتريات للمستثمرين الأجانب بلغت نحو 102.9 مليون جنيه.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأفراد صافي شراء بلغ نحو 1.9 مليون جنيه لتمثل تعاملاتهم نحو 61% من إجمالي التداولات، مقابل مبيعات المؤسسات والصناديق مثلت نحو 39% من إجمالي تداولات الأسبوع.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 70.7% من تداولات السوق خلال الأسبوع، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب على 22.4% و6.9% على الترتيب.