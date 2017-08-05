مؤشر الدولار يقفز 1% مقابل 6 عملات منافسة

سجل الدولار واحدا من أكبر مكاسبه اليومية للعام الحالي، مقابل سلة من العملات المنافسة بعد تقرير قوي للوظائف الأميركية في يوليو وتعليقات لجاري كوهين رئيس المجلس الاقتصادي الوطني بشأن خفض ضرائب الشركات في الولايات المتحدة.

وقفز مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات منافسة نحو 1% إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 93.774 بعد أن قالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي وبعد التعليقات التي أدلى بها كوهين لتلفزيون بلومبرج. وسجلت أحدث قراءة للمؤشر 93.529 بارتفاع نسبته 0.7%.

ويتجاوز عدد الوظائف توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 183 ألف وظيفة فيما ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3% ليماثل التوقعات بعد زيادة بلغت 0.2% في يونيو.

والمكاسب التي حققها مؤشر الدولار تسجل أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 15 ديسمبر. وهبط اليورو ما يزيد على 1% مقابل الدولار إلى أدنى مستوى في 4 أيام عند 1.1729 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام عند 1.1909 دولار يوم الأربعاء.

ومقابل العملة اليابانية، ربح الدولار 0.9 في المئة ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 111.04 ين مرتفعا من أدنى مستوى في 7 أسابيع الذي سجله مؤخرا. ولامس الدولار مستوى 0.9763 فرنك سويسري وهو أعلى مستوياته مقابل الفرنك في أكثر من 6 أسابيع.