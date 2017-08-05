مكاسب البنوك تدفع "داو جونز" لتسجيل ثامن مستوى مرتفع

أغلق المؤشر داو جونز الأميركي مرتفعا عند ثامن مستوى قياسي على التوالي مع تحقيق مكاسب قوية لجيه.بي مورغان تشيس وبنوك أخرى بعد بيانات أظهرت أن أصحاب العمل الأميركيين زادوا عدد الوظائف بأكثر من المتوقع في يوليو.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 66.71 نقطة تعادل 0.3 بالمئة إلى 22092.81 نقطية، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.67 نقطة تعادل 0.19 بالمئة إلى 2476.83 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.22 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 6352.56 نقطة.

وكان مؤشر "داو جونز" تجاوز قبل 3 أيام مستوى 22 ألف نقطة، لأول مرة على الإطلاق، عند افتتاح التداول الأربعاء، بدعم من صعود أسهم شركة أبل.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 31.71 نقطة أو 0.14% إلى 21995.63 نقطة، فيما ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 2.02 نقطة أو 0.08% إلى 2478.37 نقطة. وصعد مؤشر "ناسداك المجمع" 30.28 نقطة أو 0.48% إلى 6393.22 نقطة. يذكر أن مؤشر "داو" كان قد بلغ 21 ألف نقطة في الأول من مارس الماضي.