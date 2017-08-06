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تعرف على رئيس البورصة المصرية الجديد

المصدر: العربية.نت
محمد فريد صالح
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قرر رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، تعيين محمد فريد صالح في منصب رئيس البورصة، وذلك بعد انتهاء فترة الدكتور محمد عمران رسمياً اليوم الأحد.

ويباشر محمد فريد مهام عمله رئيسا للبورصة بداية من صباح الغد، لمدة 4 سنوات تمتد حتى عام 2021.

وكان محمد فريد قد شغل منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو 2010 حتى مارس 2011، وعمل قبلها خبيرًا فى وزارة الاستثمار، وكان مسؤولا عن ملف الأسواق المالية بها، ومتابعة مشروعات تطوير البورصة، ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل خبيرا اقتصاديا منذ العام 2004.

كما عمل خلال الفترة من يوليو 2013 إلى يوليو 2016 مستشارا خارجيا لأنشطة رأس المال المخاطر والتأجير التمويلي بالبنك الدولي بمصر.

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