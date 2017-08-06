غولدمان ساكس" يبحث عن دور في طرح "أرامكو"

يسعى بنك "غولدمان ساكس" لزيادة إمكانية حصوله على دور في الطرح التاريخي المنتظر لحصة في شركة "أرامكو" السعودية، وذلك من خلال استحواذه على حصة في القرض المشترك المقدم لعملاق النفط من قبل 27 مصرفاً.



حيث أنه من الشائع في أسواق رأس المال أن تقوم البنوك أولا بإنشاء علاقات مصرفية من خلال معاملات القروض ثم تليها صفقات أخرى.

وأفاد مصدران لوكالة "رويترز" أن بنك "غولدمان ساكس" استحوذ على حصة بملايين الدولارات في القرض المشترك من Australia and New Zealand Banking Group في السوق الثانوية.

وفي مؤشر آخر على تعزيز "غولدمان ساكس" لتواجده في السعودية، تم اختياره لإدارة بيع حصة في مطار الرياض، وهي أول عملية خصخصة رئيسية لمطار في المملكة، وفقاً لما ذكرته ثلاثة مصادر لـ "رويترز" الشهر الماضي.