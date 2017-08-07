البنوك تقود ارتفاعات بورصتي السعودية ومصر

ساهم قطاع البنوك في دعم بورصتي السعودية ومصر، خلال تداولات الإثنين، مع تأثر المستثمرين بالمعنويات الإيجابية في البورصات العالمية، بينما شهدت أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط تحركات محدودة.

وقال أحد السماسرة في الرياض: "بتجاوزنا معظم النتائج الفصلية يتطلع المستثمرون إلى محفزات جديدة، والتفاؤل المحيط بالأسواق العالمية هو تلك المحفزات".

وحتى الآن، أعلن 60 بنكاً من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي الست، نتائج الربع الثاني من العام، وقال المحللون في "يو كابيتال" العمانية إن إجمالي صافي ربح القطاع في الربع الثاني بلغ 7.85 مليار دولار بزيادة 4.7% عنه قبل عام.

وسجلت البنوك في الإمارات العربية المتحدة أكبر زيادة عند 18.4%، بينما هبط إجمالي صافي ربح البنوك السعودية 2.2% إلى 2.68 مليار دولار.

وأعلنت أمس مجموعة "سامبا" المالية، أحدث بنك سعودي تصدر نتائجه، عن ربح بلغ 1.27 مليار ريال (339 مليون دولار)، وهو ما جاء متوافقاً بشكل عام مع توقعات المحللين، وبانخفاض بلغ 3.3% على أساس سنوي.



وهبط سهم "سامبا" 3.8% بعدما قفز 3.4% في الجلسة السابقة، بفعل أنباء عن أن مجلس إدارة البنك أوصى بتوزيعات أرباح نقدية بواقع 0.75 ريال للسهم عن النصف الأول من العام.



وارتفعت معظم أسهم البنوك السعودية الأخرى، مع صعود سهم البنك الأول 1.9%، وزاد المؤشر الرئيسي للسوق 0.3%.



وصعد سهم "جرير للتسويق" 0.5%، بعدما أوصى مجلس إدارة شركة بيع الأدوات المكتبية والإلكترونيات بتوزيعات أرباح نقدية بواقع 1.45 ريال للسهم عن الربع الثاني، بارتفاع طفيف عن العام الماضي.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8%، متجاوزاً بقية المنطقة بفارق كبير للجلسة الثانية على التوالي. وارتفع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، 1.1%.



لكن سهم "جي.بي أوتو" تراجع 1%، بعد تقرير أظهر انخفاض مبيعات السيارات في الربع الثاني 44.5% على أساس سنوي.



وأغلق مؤشر بورصة قطر مستقراً تقريباً، فيما زاد سهم قطر للتأمين 0.3%.



وأعلنت الشركة عن خطط لطرح 25 مليون سهم من أسهم العمانية القطرية للتأمين التابعة لها، للاكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية بسلطنة عمان.



يأتي قرار الإدراج تنفيذا لتوجيه من الحكومة العمانية في 2014، يلزم شركات التأمين المحلية بطرح 25% على الأقل من أسهمها قبل نهاية أغسطس 2017 من خلال الإدراج في سوق مسقط.



وفي الإمارات، هبط سهم "العربية للطيران" 1.8% قبيل الإعلان عن النتائج المالية الفصلية. وزاد سهم مجموعة "إعمار مولز" 0.4% بعدما سجلت الشركة زيادة 5% في صافي ربح الربع الثاني، لكن سهم "إعمار" العقارية أكبر مساهم فيها تراجع 0.8%، وهو ما دفع مؤشر سوق دبي للهبوط 0.2 بالمئة.



وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 بالمئة مع ارتفاع سهم دانة غاز 1.6 بالمئة.



وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:



السعودية: زاد المؤشر 0.3% إلى 7113 نقطة.



دبي: هبط المؤشر 0.2% إلى 3658 نقطة.



أبوظبي: ارتفع المؤشر 0.1% إلى 4592 نقطة.



قطر: انخفض المؤشر 0.03% إلى 9343 نقطة.



مصر: صعد المؤشر 0.8% إلى 13661 نقطة.



الكويت: زاد المؤشر 0.4% إلى 6837 نقطة.



البحرين: ارتفع المؤشر 0.3% إلى 1324 نقطة.



سلطنة عمان: صعد المؤشر 0.4% إلى 5042 نقطة.