نمو احتياطي الصين من النقد الأجنبي لأعلى مستوى بـ9 أشهر

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في الصين أكثر من المتوقع في يوليو تموز ليسجل أعلى مستوى في تسعة أشهر إذ أدي تشديد القواعد وانخفاض الدولار إلى الحد من نزوح رؤوس الأموال.



وارتفعت الاحتياطيات بواقع 24 مليار دولار في يوليو تموز إلى 3.081 تريليون دولار مقارنه مع زيادة قدرها 3.2 مليار دولار في يونيو حزيران.



وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز نمو الاحتياطيات بواقع 12 مليار دولار.



وهذه أول مرة ترتفع فيها الاحتياطيات على مدار ستة أشهر متتالية منذ يونيو حزيران 2014 لتبلغ أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول.



وشددت الصين القواعد على رؤوس الأموال الخارجة من البلاد في الأشهر الأخيرة مع سعيها لدعم عملتها اليوان والحد من هبوط احتياطي النقد الأجنبي.



واستنزفت الصين نحو 320 مليار دولار من احتياطياتها في العام الماضي لكن اليوان ظل منخفضا نحو 6.5% أمام الدولار مسجلاً أكبر هبوط سنوي له منذ عام 1994.



وأظهرت بيانات على موقع بنك الشعب الصيني (المركزي) أن احتياطيات الذهب لم تتغير لتستقر عند 59.24 مليون أونصة في يوليو تموز دون مقارنة مع الشهر السابق.



وتفيد بيانات البنك المركزي الصيني أن قيمة احتياطيات الذهب ارتفعت الي 75.084 مليار دولار في نهاية يوليو تموز من 73.585 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران.