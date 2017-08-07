نيكاي يغلق مرتفعاً مدعوماً بمكاسب تويوتا وضعف الين

ارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين‭‭‭ ‬‬‬بفضل مكاسب قوية لتويوتا موتور بعد أن رفعت الشركة توقعات الأرباح، بينما عزز ضعف الين عقب بيانات وظائف أميركية قوية المعنويات.

وزادت أسهم تويوتا اثنين في المئة بعدما رفعت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم توقعات الأرباح للعام كاملاً بفضل أسعار الصرف المواتية.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.5% إلى 20055.89 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1639.27 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس/آب 2015 رغم أن حجم التداول ككل كان ضعيفا، إذ جرى تداول 1.5 مليار سهم وهو أقل مستوى في أسبوعين.

وارتفع الدولار، الذي انخفض لفترة وجيزة دون مستوى 110 ين للدولار عند أدنى مستوى في سبعة أسابيع الأسبوع الماضي، بعد بيانات أقوى من المتوقع لنمو الوظائف الأميركية في يوليو/تموز.

وفي التعاملات الآسيوية ارتفع الدولار 0.1% إلى 110.785 ين بعد أن ارتفع إلى 111.050 ين يوم الجمعة.