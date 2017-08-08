بيانات أميركية قوية تنتشل الدولار من خسائره

تعافى الدولار من خسائره المبكرة ليرتفع متجاوزاً أعلى مستوياته في أسبوع، اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاعا قياسيا في فرص العمل الشاغرة بالولايات المتحدة في يونيو.



وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.34% إلى 93.745.



وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الثلاثاء، إن فرص العمل - وهي مؤشر على احتياجات سوق العمل - زادت بمقدار 461 ألفاً إلى مستوى معدل موسمي بلغ 6.2 مليون، وهو أعلى مستوى منذ بدء نشر تلك البيانات في ديسمبر 2000.



وتلقى الدولار، الذي يشهد ضعفاً منذ بداية العام، دعما يوم الجمعة، بعد تقرير قوي عن الوظائف بالولايات المتحدة في يوليو، عزز مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للاتجاه إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية.



وهبط اليورو 0.43% إلى 1.1742 دولار، لكنه ظل قرب أعلى مستوياته في عامين ونصف العام، الذي سجله الأسبوع الماضي.



وتراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوياته في عشرة أشهر مقابل اليورو، حيث أصبح المستثمرون أكثر تشاؤما تجاه آفاق الاقتصاد البريطاني بعد تراجع إنفاق المستهلكين في يوليو للشهر الثالث على التوالي.