"العربية للطيران" نجم تداولات سوق دبي بمكاسب 5.6%

تصدر سهم شركة العربية للطيران الأكثر ارتفاعا في نهاية تعاملات اليوم بسوق دبي المالي بعد إعلان الشركة عن نتائج إيجابية في الربع الثاني.

وأنهى سهم "العربية للطيران" التعاملات على مكاسب بنسبة 5.56%، إلى مستوى 1.140 درهم.

كما صدر اليوم تقرير بنك أبوظبي الأول الذي أوصى بشراء السهم، ورفع السعر المستهدف إلى 1.25 درهم وهو أعلى من سعر السوق.

وبلغت قيمة تداولات السهم نحو 66 مليون درهم، بأحجام 58.3 مليون سهم.

وكانت العربية للطيران قد أعلنت عن أكثر من مليوني مسافر على ناقلاتها في الربع الثاني، ومعدل إشغال على مقاعدها بنسبة 79%، وهي نسبة مرتفعة.

سجلت العربية للطيران أرباحاً صافية للربع الثاني فاقت توقعات المحللين وبلغت 158 مليون درهم إماراتي، بزيادة 21% مقارنة بأرباح الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 131 مليون درهم.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثاني من العام 2017 لتصل إلى 906 مليون درهم، مقارنة بإيرادات الربع الثاني من العام 2016 والتي بلغت 894 مليون درهم.

ونقلت العربية للطيران على متن أسطولها أكثر من 2.05 مليون مسافر خلال الربع الثاني من العام 2017 في حين وصل معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين مقابل عدد المقاعد المتاحة) إلى 79٪ وهو ما يعتبر معدلاً مرتفعاً في قطاع الطيران.