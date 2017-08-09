صواريخ بيونغ يانغ تدفع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة!

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعدما ردت بيونجيانج على تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتهديد بقصف جزيرة جوام الأميركية.



وبحلول الساعة 9:10 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.58 % إلى 1268.04 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.7 % إلى 1271.30 دولار للأوقية.



وقالت بيونجيانج اليوم الأربعاء إنها تدرس خططا لقصف جوام الأميركية الواقعة في المحيط الهادي بعد ساعات من تصريح ترمب بأن كوريا الشمالية ستواجه "نارا وغضبا" إذا هددت الولايات المتحدة وهو أقوى تحذيراته لكوريا الشمالية حتى الآن.



وكان الذهب تراجع أمس الثلاثاء بعد بيانات أقوى من المتوقع عن الوظائف الأميركية أثرت سلبا على المعدن النفيس وأدت لانخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 26 يوليو إلى 1251.01 دولار للأوقية.



وتعزز المخاطر الجيوسياسية الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.6 %، إلى 16.52 دولار للأوقية.



وارتفع البلاتين 0.5 %، إلى 972 دولارا للأوقية بعدما وصل لأعلى مستوى منذ 21 إبريل في الجلسة السابقة.



ونزل البلاديوم 0.2 %، إلى 895.60 دولار للأوقية.