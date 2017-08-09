بورصة مصر: لجنة لجذب طروحات جديدة

قال نائب رئيس البورصة المصرية، محسن عادل، إن البورصة ستُشكل خلال الأيام المقبلة لجنة تعمل على جذب شركات جديدة للقيد والطرح في السوق، من خلال التواصل مع الشركات لتعريفها بالبورصة ومزايا القيد.

وتوقع نائب رئيس البورصة المصرية، أن تشهد السوق ما بين ثلاثة وخمسة طروحات أولية متوسطة وكبيرة خلال العام الحالي، موضحاً أن ارتفاع سعر الفائدة جعل البورصة بديلاً أكثر جاذبية للحصول على تمويل.

كما سيتم العمل على تطوير البورصة من خلال إضافة أدوات مالية جديدة، مثل تسليف الأسهم والصكوك، إضافة إلى إنشاء بورصة جديدة للعقود والسلع، والتحول للعمل بشكل إلكتروني كامل.