الفرنك السويسري يسجل أكبر زيادة يومية في عامين ونصف

سجل الفرنك السويسري اليوم الأربعاء أكبر زيادة يومية مقابل اليورو منذ أن ألغى البنك المركزي السقف المفروض على حركة العملة في يناير كانون الثاني عام 2015.



وقفز الفرنك 1.4% في المعاملات المبكرة مقابل اليورو إلى 0.9611 فرنك.



ومقابل الدولار صعد الفرنك إلى 0.9688 فرنك بعدما مني بخسائر على مدى الأسبوعين الماضيين. والفرنك السويسري من الملاذات الآمنة التقليدية وتأتي مكاسبه في وقت يشهد تنامي حدة التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.



وقالت كوريا الشمالية اليوم إنها "تدرس بحرص" خطط تنفيذ ضربة صاروخية ضد جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادي بعد ساعات من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر فيها بيونجيانج من أن الولايات المتحدة ستواجه أي تهديد "بالنار والغضب".



ولم يكن الفرنك العملة الوحيدة المستفيدة من الاتجاه للعزوف عن المخاطرة الذي اجتاح الأسواق.



وانخفض الدولار مقابل الين الذي يعد من عملات الملاذ الآمن في أوقات التوترات الجيوسياسية.



ونزل الدولار 0.3% إلى 109.94 ين بعد تراجعه إلى 109.740 ين وهو أضعف مستوى له منذ يوم 15 يونيو حزيران.



ونزل الدولار الاسترالي 0.6% إلى 86.77 ين بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في شهر إلى 86.23 ين. وكان الدولار الاسترالي صعد إلى أعلى مستوى في 19 شهرا ليقترب من 90.00 ينا في نهاية يوليو تموز.