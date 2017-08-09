هيرمس: هذه الأسهم السعودية مرشحة للانضمام لمؤشرات FTSE

توقع محلل الاستراتيجية الكلية لقطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، محمد الحاج في مقابلة مع قناة "العربية"، أن تكون هناك فرصة كبيرة لترقية سوقي السعودية والكويت ضمن مؤشرات FTSE.

وترى EGF HERMES فرصة كبيرة لترقية سوقي الكويت والسعودية ضمن هذه المؤشرات حيث أنهما على قائمة المراقبة حاليا.

وأضاف الحاج أن أسهم سابك وينساب وسامبا من المرشحين للانضمام إلى مؤشرات FTSE.

وفي الكويت يرى محلل الاستراتيجية الكلية لقطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، محمد الحاج، أن أسهم "الكويت الوطني" من المرشحين للانضمام إلى مؤشرات FTSE.