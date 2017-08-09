"فاروس" تحصل على ترخيص لتسهيل تداول الأجانب بسوق مصر

منحت الهيئة المصرية للرقابة المالية شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، ترخيص التعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية، ما يمكن الشركة من تقديم خدماتها للعملاء الأجانب في جميع أنحاء العالم أينما كان تواجدهم من خلال شركائنا.

وقال علوي تيمور، الرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة: "إن ترخيص الهيئة سيفتح أبواباً جديدةً لشركة فاروس لتداول الأوراق المالية تمكننا من مساعدة عملائنا الأجانب على تحقيق التواصل الدولي في جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتنا التي تهدف لتزويد عملائنا بالخدمات التي من شأنها تسهيل متطلباتهم التجارية والاستثمارية بشكل مستدام. وتعتبر خدمات التداول لدينا متكاملة لعملائنا الأجانب حالياً".

وبعد حصول على هذا الترخيص، يقوم فريق أبحاث فاروس للأوراق المالية بتوسيع نطاق تغطيته الجغرافية.

ومن جانبه، قال أنجوس بلير، رئيس العمليات بشركة فاروس القابضة: "تقوم فاروس بتطوير وتوسيع قاعدة خدماتها بعدة طرق، ما يساعد عملاءنا ويعزّز خططهم الاستثمارية طويلة الأجل. ويدعم هذا الترخيص استمرارنا في التطور ويكمل أسس معاملاتنا، والخدمات التي يمكن لفاروس تقديمها لتوسيع قاعدة عملائها".

وأكد عصام عبد الحفيظ، العضو المنتدب لشركة فاروس لتداول الأوراق المالية: "إن ترخيص الهيئة يمنح شركة فاروس لتداول الأوراق المالية ميزة تنافسية لمؤسساتنا وعملائنا الأجانب"، مضيفاً "إن الحصول على هذا الترخيص سيمكن عملاءنا من إدارة محافظهم التجارية بكفاءة دون متاعب أو تحديات في أي مكان في العالم".