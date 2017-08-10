الأحد المقبل بدء الاكتتاب بـ30% من زهرة الواحة للتجارة

وقعت شركة السعودي الفرنسي كابيتال اليوم الخميس اتفاقية مع شركة زهرة الواحة للتجارة تقوم بموجبها بمهام متعهد التغطية الرئيس في طرح 4.5 مليون سهم تمثل 30٪ من أسهم شركة زهرة الواحة للتجارة التي يبلغ رأسمالها 150 مليون ريال.

وستقوم الفرنسي كابيتال بدور مستشار مالي ومدير الاكتتاب سجل اكتتاب المؤسسات.

وقال وليد بن خالد فطاني الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، إن الشركة أتمت مع الجهات المستلمة، المكونة من أربعة بنوك كبرى هي البنك الاهلي التجاري، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية، كافة الاستعدادات اللازمة لنجاح الاكتتاب العام الذي يبدأ يوم الأحد 13/08/2017م.

ويستمر الاكتتاب لمدة ثمانية أيام حتى الأحد الموافق 20 أغسطس.

ولفت فطاني إلى أن نشرة الإصدار تم نشرها على موقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، وموقع شركة زهرة الواحة للتجارة (www.zaoasis.com) ، وموقع المستشار المالي ومدير الاكتتاب والمتعهد بالتغطية، شركة السعودي الفرنسي كابيتال (www.sfc.sa).