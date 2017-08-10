اليورو يهبط مع تراجع الإقبال على المخاطرة

هبط اليورو صوب أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار، الخميس، حيث قلصت التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الطلب بشكل عام ودفعت المستثمرين إلى جني الأرباح بعد المكاسب القوية التي تحققت مؤخرا.

وتراجع اليورو 0.3% إلى 1.1723 دولار لكنه يظل متماسكا فوق مستواه المنخفض الذي سجله في 28 يوليو بقليل والبالغ 1.1688 دولار. وما زالت العملة الأوروبية الموحدة الأفضل أداء بين عملات مجموعة العشرة منذ بداية العام بمكاسب تتجاوز 11% أمام الدولار.

ومقابل الفرنك السويسري، استقر اليورو بشكل عام عند 1.1319 فرنك.

وصعد مؤشر الدولار 0.2% إلى 93.73. وسجل المؤشر أدنى مستوياته في 15 شهرا عند 92.548 في الثاني من أغسطس.

وحقق الفرنك السويسري والين مكاسب مذهلة أمام الدولار أمس الأربعاء بعدما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب كوريا الشمالية من أنها ستواجه "نارا وغضبا" إذا هددت الولايات المتحدة.