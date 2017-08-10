انقضاء التوزيعات يهبط بأسهم أوروبا لأدنى مستوى بـ4 أشهر

تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر مارس مع انخفاض الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية وبدء تداول بعض الأسهم دون الحق في توزيعات الأرباح مما ألقى بظلاله على عدد من تقارير النتائج التي تبعث على التفاؤل.



وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1% عند 376.05 نقطة، بعد أن لامس 375.42 نقطة وهو أقل مستوى له منذ 28 مارس مع انخفاض قطاعي الموارد الأساسية والبنوك.

وهبط مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 1.1% .



وفي لندن، فقد المؤشر فايننشال تايمز 100 ما نسبته 1.4 % مع بدء تداول أسهم شركات كبيرة مثل أنجلو أميركان ومجموعة بي.تي وريو تينتو ولويدز دون الحق في توزيعات الأرباح، في حين تراجع المؤشر داكس الألماني 1.2% .



وعاد التركيز إلى نتائج الشركات بعد تأثر الأصول عالية المخاطر سلبا في أنحاء العالم أمس الأربعاء جراء تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.



وارتفعت أسهم أيجون للتأمين وكوكا كولا للمشروبات 5.3 % و9.2 % على الترتيب بعد إعلان نتائجهما التي فاقت التوقعات.