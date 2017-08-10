بورصة مصر تتوسع في مطالبة الشركات بالالتزام بالإفصاح

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، مخاطبة الشركات المدرجة التي استنفذت المهلة الممنوحة لها لقيد أسهم الزيادة المجانية والبالغ عددها 12 شركة، ومطالبتها بموافاة إدارة البورصة بمبررات التأخير عن قيد أسهم الزيادة المجانية خلال المهلة المحددة وحثهم على سرعة إتمام الإجراءات.

وعقدت أمس، لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية أول اجتماعاتها بتشكيلها الجديد، برئاسة محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعضوية كل من السادة هاشم السيد وإيهاب سعيد وأحمد بهاء أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.

وأوضح رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، أن القرارات التي اعتمدتها اللجنة تأتي في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على حماية مصالح وحقوق جميع الأطراف المتعاملة داخل السوق بما يسمح برفع كفاءة إفصاح الشركات عن بياناتها ومعلوماتها الجوهرية، ويساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على البيانات والمعلومات الصحيحة والمتاحة من قبل الشركات.