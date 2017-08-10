رغم التقنين.. لماذا تتجاوز واردات مصر مواردها بالدولار؟

حذرت دراسة حديثة، من استمرار ارتفاع قيمة الواردات المصرية مقابل الموارد الدولارية لمصر، رغم إجراءات الحكومة المصرية واتجاهها نحو تقنين الواردات وتضييق الخناق على المستوردين.

وبينت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي، أحمد آدم، تخت عنوان "ظواهر مهمة بنشاط التوظيف في الربع الأول من العام الجاري"، أنه رغم إجراءات الحد من الواردات المصرية والتي قام بها وزير التجارة والصناعة، وتدخل البنك المركزي خلال الفترات الأخيرة في ضبط الاستيراد، لكن مازالت قيمتها تتجاوز كل موارد مصر الدولارية.

وبلغ إجمالي الصادرات وعائدات قناة السويس وإيرادات السياحة وصافى الاستثمارات المباشرة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 41.7 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي قيمة الواردات نحو 43 مليار دولار بزيادة عن كل هذه الموارد بما قيمته 1.3 مليار دولار.

وتطرقت الدراسة إلى الديون والأقساط المستحقة على مصر حتى نهاية العام المقبل، والتي تتضمن مديونيات لصناديق خارجية تصل قيمتها إلى مليار دولار مستحقة في شهر نوفمبر المقبل وهي ضمن 4 مليارات دولار حصلت عليها مصر من الطرح في بورصة أيرلندا. إضافة إلى مليار دولار مستحقة في أكتوبر من العام 2018 ضمن 4 مليارات تم الحصول عليها الأسواق العالمية في يناير الماضي، ومديونيات لدول الجوار تتمثل في ملياري دولار للسعودية، وملياري دولار للإمارات، ومليار دولار للكويت، ونصف مليار دولار لصندوق التنمية السعودي وملياري دولار لليبيا ومليار دولار لتركيا يستحق سداده في أكتوبر من العام المقبل. هذا بخلاف فوائد لنادى باريس خلال العام بقيمة 1.4 مليار دولار، علاوة على مستحقات لشركات البترول لا تقل عن 3 مليارات دولار.

