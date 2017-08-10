"نيكاي" ينخفض وسط ترقب حذر للتوتر مع كوريا الشمالية

شهدت الأسهم اليابانية انخفاضاً طفيفاً في ختام جلسة متقلبة اليوم الخميس، في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون بحذر التوترات بشأن كوريا الشمالية قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في اليابان.

وانخفض مؤشر نيكاي القياسي 8.97 نقطة أو ما يعادل 0.1% إلى 19729.74 نقطة، ليبدد المكاسب التي حققها في المعاملات المبكرة.

وهبط المؤشر القياسي 1.3% أمس الأربعاء، ليبلغ أدنى مستوى إغلاق منذ 31 مايو، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب كوريا الشمالية بمواجهة "نار وغضب"، إذا هددت الولايات المتحدة، وتحذير بيونغ يانغ من أنها تدرس الهجوم على جزيرة جوام.

ويقول متعاملون إن المخاوف المتأججة المرتبطة بكوريا الشمالية انحسرت على ما يبدو، لكن النشاط في سوق الأسهم اليابانية كان ضعيفا نظراً لأن الأسواق اليابانية ستكون مغلقة غداً الجمعة. ويبقى الشعور بالقلق من وقوع أحداث قد تؤدي إلى تزايد التقلبات في سوق العملة، حاضراً لدى المستثمرين.

وانخفض الدولار إلى 109.99 ين اليوم، ليتماسك فوق المستوى المنخفض الذي سجله أمس الأربعاء عند 109.56 ين، وهو أدنى مستوى للعملة الأميركية منذ 15 يونيو.

وسجلت أسهم القطاع المالي أداءً أقل من السوق، بعد أن تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية في الوقت الذي زادت فيه أسعار السندات مع سعي المستثمرين أمس الأربعاء إلى ملاذ آمن.

وانخفضت أسهم شركات التأمين والبنوك، التي تستثمر في منتجات ذات عوائد مرتفعة مثل السندات الأجنبية، بعد أن هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع انخفاض العائد لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع.

وانخفضت أسهم "داي-إيتشي لايف هولدنغز" 1%، و"تي آند دي هولدنغز" 2.2%، في حين تراجعت أسهم مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه" المالية 0.9%.

وارتفعت أسهم "شيسيدو" لمستحضرات التجميل 13.8%، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباحها التشغيلية إلى 56 مليار ين من 45.5 مليار ين في اثني عشر شهراً حتى ديسمبر، بفضل مبيعات قوية. كما زادت الشركة توقعاتها لتوزيع الأرباح السنوية إلى 25 ينا من 20 ينا للسهم.

وخسر مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.65 نقطة إلى 1617.25 نقطة، في حين تراجع مؤشر "جيه.بي.إكس-نيكي 400" بواقع 8.16 نقطة أو ما يعادل 0.1%، لينهي اليوم عند 14367.56 نقطة.