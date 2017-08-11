مشتريات عربية وأجنبية تنقذ بورصة مصر من خسائر أسبوعية

فيما سيطر اللون الأحمر على شاشات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس، تمكنت المؤشرات من تحقيق مكاسب أسبوعية وأرباح بلغت نحو 3.4 مليار جنيه.

وجاءت المكاسب بدعم مشتريات عربية وأجنبية مقابل مبيعات محلية ساهمت في الضغط على المؤشرات ليسيطر الأداء العرضي على تعاملات بعض جلسات الأسبوع.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 3.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.47% بعدما ارتفع من نحو 711.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل نحو 715.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% تعادل نحو 49 نقطة بعدما صعد بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 13462 نقطة، مقابل نحو 13413 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 1.11 مليار سهم، بقيمة 2.4 مليار جنيه.

وصعد سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 0.69% في أسبوع إلى مستوى 83.78 جنيه، بقيمة تداول إجمالية 236.9 مليون جنيه، بحجم تداولات 2.7 مليون سهم.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.26% مضيفاً نحو 9 نقاط بعدما وصل بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 720 نقطة مقابل نحو 711 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.37% تعادل نحو 6 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 1606 نقاط في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 1612 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بقيمة 173.4 مليون جنيه، فيما اتجه المستثمرون المصريون والعرب نحو البيع بصافي 167.19 مليون جنيه، و6.2 مليون جنيه على التوالي.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال شهر يوليو الماضي 267.9 مليون جنيه، بما يعادل نحو 16.95% من تعاملات السوق خلال الشهر، بعد استبعاد الصفقات.