غداً بدء اكتتاب الأفراد في 30‎% من أسهم "زهرة الواحة"

ينطلق الاكتتاب العام في 900 ألف سهم من أسهم شركة زهرة الواحة للتجارة غدا الأحد، تمثل حصة شريحة الأفراد التي جرى تخصيصها في أعقاب تغطية المؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار في إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب البالغ عددها 4.5 مليون سهم، بسعر 51 ريالا للسهم الواحد.

وذلك بعد أن تم تحديده بناءً على عملية بناء سجل الأوامر خلال المرحلة الأولية للاكتتاب التي انتهت بنجاح وبتغطية بلغت 120% من إجمالي حجم الأسهم المطروحة للاكتتاب، ويستمر اكتتاب الأفراد لمدة 8 أيام كاملة تنتهي بنهاية دوام يوم الأحد الموافق 20/08/2017.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال وليد بن خالد فطاني، المستشار المالي، مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، أنه قد جرى تخصيص 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب لشريحة الأفراد، بغرض إتاحة الفرصة أمام أكبر قدر ممكن من الأفراد للمشاركة في هذا الاكتتاب، مشيداً بنجاح عملية بناء سجل الأوامر والإقبال الكبير الذي حققته الصناديق، وشركات الاستثمار على الاكتتاب في أسهم الشركة، بما يعكس كفاءة أداء شركة زهرة الواحة للتجارة، وجودة منتجاتها، والثقة بفرص نموها، ونجاعة خططها المستقبلية.

وأكد أن شركة السعودي الفرنسي كابيتال أتمت كافة الاستعدادات اللازمة للاكتتاب، والعمل على تسخير الإمكانات، والقدرات التي تتيح للمكتتبين الأفراد المشاركة في الاكتتاب بيسر وسهولة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها إدراج الشركة بعد نهاية الاكتتاب في سوق الأسهم السعودية، مشيراً إلى أنه اعتباراً من صباح اليوم، ستبدأ الجهات المستلمة وهي (البنك الاهلي التجاري، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية) باستقبال طلبات الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم شركة زهرة الواحة للتجارة، عبر فروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أو عبر وسائلها الإلكترونية المتعددة المتاحة على مدار الساعة طوال فترة الاكتتاب.