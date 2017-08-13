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انطلاق اكتتاب الأفراد في أسهم "زهرة الواحة" اليوم

المصدر: العربية.نت
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ينطلق اليوم اكتتاب شريحة الأفراد في 900 ألف سهم من أسهم شركة "زهرة الواحة للتجارة"، بسعر 51 ريالاً للسهم. ويستمر الاكتتاب لمدة 8 أيام تنتهي يوم الأحد المقبل.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت على طرح 30% من رأسمال "زهرة الواحة للتجارة". وقد تم تخصيص 80% منها لشريحة المؤسسات وصناديق الاستثمار، وبلغت تغطية اكتتاب شريحة المؤسسات 120% .

يشار إلى أن اكتتاب "زهرة الواحة للتجارة" هو أول اكتتاب يشهده السوق خلال العام الحالي حيث كان آخر اكتتاب شهده السوق السعودي هو اكتتاب "لازوردي" في يونيو من العام الماضي.

كلمات دالّة

#زهرة الواحة للتجارة, #هيئة السوق المالية, #الاكتتاب العام, #صنادسق الاستثمار, #أسهم الشركة

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