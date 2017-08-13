انطلاق اكتتاب الأفراد في أسهم "زهرة الواحة" اليوم

ينطلق اليوم اكتتاب شريحة الأفراد في 900 ألف سهم من أسهم شركة "زهرة الواحة للتجارة"، بسعر 51 ريالاً للسهم. ويستمر الاكتتاب لمدة 8 أيام تنتهي يوم الأحد المقبل.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت على طرح 30% من رأسمال "زهرة الواحة للتجارة". وقد تم تخصيص 80% منها لشريحة المؤسسات وصناديق الاستثمار، وبلغت تغطية اكتتاب شريحة المؤسسات 120% .

يشار إلى أن اكتتاب "زهرة الواحة للتجارة" هو أول اكتتاب يشهده السوق خلال العام الحالي حيث كان آخر اكتتاب شهده السوق السعودي هو اكتتاب "لازوردي" في يونيو من العام الماضي.