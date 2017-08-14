التوترات الكورية تهبط بـ"نيكاي" لأدنى مستوى في 3 أشهر

انخفض المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية 0.1% مسجلا أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، في الوقت الذي دفعت فيه التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية المستثمرين إلى العزوف عن الأصول عالية المخاطر.

وطغى أثر المكاسب التي حققها الين يوم الجمعة وتنامي التوترات الجيوسياسية على بيانات أظهرت أن اقتصاد اليابان نما بوتيرة أقوى من المتوقع في الربع الثاني.

وأنهى المؤشر نيكاي القياسي تعاملاته منخفضا 1% إلى 19537.10 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من مايو.

ونما اقتصاد اليابان في الربع الثاني بأسرع وتيرة في أكثر من عامين في الوقت الذي زاد فيه إنفاق المستهلكين والنفقات الرأسمالية بأسرع وتيرة فيما يزيد على ثلاث سنوات.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي لليابان بوتيرة سنوية بلغت 4% في الفترة بين أبريل ويونيو، وهو ما يزيد عن متوسط التوقعات البالغ 2.5%، ليسجل أكبر زيادة منذ الفترة بين يناير ومارس من عام 2015.

وسجلت شركات التأمين والبنوك، التي تستثمر في المنتجات ذات العائد المرتفع مثل السندات الأجنبية، أداء أقل من السوق بعد أن انخفضت العوائد على سندات الخزانة الأميركية بفعل بيانات للتضخم الأميركي جاءت دون التوقعات.

وانخفضت أسهم تي آند دي هولدنجز 2.7% وداي-إيتشي لايف هولدنجز 1.9%، فيما تراجعت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.2%.

وانخفضت أسهم الشركات العاملة في التصدير بوجه عام بعد أن تراجع الدولار إلى 108.72 ين يوم الجمعة، وهو أدنى مستوياته منذ 19 أبريل قبل أن يرتفع إلى 109.58 في التعاملات الآسيوية اليوم. وتراجعت أسهم تويوتا موتور 1.5% وهوندا موتور 1.5% وباناسونيك 1.6%.

في الوقت ذاته، جذبت أسهم الشركات المصنعة لمعدات الدفاع المشترين، حيث قفزت أسهم ايشيكاوا سيساكوشو 21%، وارتفعت أسهم هوا للآلات 6.6% وطوكيو كيكي 9.9%.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1% إلى 1599.06 نقطة.