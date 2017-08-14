أسعار الذهب تتراجع مع انحسار التوترات وصعود الدولار

هبطـ أسعار الذهب بمقدار نصف نقطة مئوية اليوم الإثنين، متراجعة من أعلى مستوياتها في شهرين، تحت ضغط من صعود الدولار وانحسار طفيف في التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.



وصعد الدولار من أدنى مستوياته مقابل الين في أربعة أشهر، والذي سجله الأسبوع الماضي، وجرى تداوله مرتفعاً أمام سلة من العملات، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.6% إلى 1280.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:04 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ السابع من يونيو عند 1291.86 دولار في الجلسة السابقة.



وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر 0.6% إلى 1286.90 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 16.98 دولار للأوقية، بعدما ارتفعت في الأسبوع الماضي مسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو.



وانخفض البلاتين 1.2% إلى 968.50 دولار للأوقية، بعدما صعد لأعلى مستوياته في خمسة أشهر يوم الجمعة، بينما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 893.40 دولار للأوقية.