السعودية الوحيدة خليجياً بـ3 اكتتابات في الربع الثاني

سجل أداء الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2017 تباطؤاً في عدد الاكتتابات والعائدات الإجمالية المحققة.

وقد احتضنت المملكة العربية السعودية الاكتتابات العامة الأولية الثلاثة الوحيدة التي تمت خلال هذا الربع والتي وزعت ما بين السوق المالية السعودية الرئيسية ("تداول") والسوق الموازية "نمو"، بحسب ما ورد في صحيفة "الرياض".

على صعيد السوق الرئيسية، كان الاكتتاب الوحيد في الربع الثاني من عام 2017 من نصيب صندوق جدوى ريت الحرمين ("الصندوق")، والذي طرح ما مجموعه 36 مليون سهم محققاً عائدات بقيمة 96 مليون دولار أميركي. إن الهدف الرئيسي للصندوق هو توفير دخل جارٍ للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل في المملكة العربية السعودية مع التركيز بشكل رئيسي على المدن المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وعلى صعيد السوق الموازية، كان الاكتتاب الأول والأكبر خلال الربع الثاني من عام 2017 من نصيب شركة ثوب الأصيل ("الأصيل")، والتي طرحت 3 ملايين سهم، ما أدى إلى تحقيق عائدات بقيمة 68 مليون دولار أميركي. وتتمثل أنشطة الأصيل في استيراد الأقمشة والملابس الجاهزة وتصديرها والتجارة فيها بالجملة والتجزئة.

وقد كان الاكتتاب الثاني من نصيب شركة الكثيري القابضة ("الكثيري")، والتي طرحت أسهماً بقيمة 0.8 مليون دولار أميركي، ما أدى إلى تحقيق عائدات بقيمة 6.7 مليون دولار أميركي. وتعمل الكثيري في مجال تصنيع مواد البناء وتوزيعها من خلال شركاتها التابعة.