الأحمر يهيمن على أداء الأسواق العربية

هبطت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط مجدداً، اليوم الثلاثاء، بفعل التوقعات الاقتصادية المتواضعة مع تأثر دبي سلباً بالخسارة الصادمة لشركة عقارية، بينما تراجعت البورصة المصرية للجلسة السادسة على التوالي.

وانخفض سهم الاتحاد العقارية 4.3% إلى 0.82 درهم، بعدما تكبدت الشركة خسارة صافية في الربع الثاني من العام بلغت 2.29 مليار درهم (624 مليون دولار)، واستحوذ السهم على أكثر من ثلث حجم التداول في سوق دبي. وقالت الشركة إنها جنبت مخصصات كبيرة لتغطية أخطاء محاسبية سابقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.2%، وقد تلقى دعماً من صعود سهم "إعمار" العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة بـ 0.1%. لكن سهم "ماركة" التي تستثمر في المطاعم والتجزئة، هوى بـ 5.1% إلى مستوى قياسي منخفض، بعدما سجلت الشركة خسارة عائدة للمساهمين في الربع الثاني بلغت 126 مليون درهم (34.3 مليون دولار)، مقابل خسارة قدرها 18.7 مليون درهم قبل عام.

وهبط سهم مجموعة "جي.إف.إتش" المالية 3.3% لتبلغ خسائره على مدى يومين 12.9%. وقالت المجموعة إنها استكملت الاستحواذ على محافظ استثمارية للبنى التحتية في إفريقيا والشرق الأوسط تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، من خلال عملية لزيادة رأس المال بقيمة 315 مليون دولار، ليرتفع رأس المال الصادر والمدفوع إلى 975 مليون دولار، ما يؤدي بدوره إلى إضعاف حصص مساهمي الأقلية.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2% رغم صعود سهم "إشراق" العقارية، المتداول عند أدنى مستوياته هذا العام، بـ 1.2% في أنشط تداول له خلال خمسة أسابيع.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3%، فيما هبط سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) 2.9%. وشهد السهم انخفاضاً حادا هذا الأسبوع، بعدما أعلنت الشركة عن خسارة كبيرة في الربع الثاني.

وهبط سهم وفا للتأمين، التي سجلت في وقت سابق هذا الشهر ربحاً فصليا منخفضا بـ 3.1%.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.6%، مع هبوط سهم الخليج للمخازن 1.7%. وتراجع سهم مجموعة استثمار القابضة 1.75، كما هوى السهم 13% عن سعر الطرح العام الأولي عند إدراجه أمس الاثنين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3% إلى 13102 نقطة.

وانخفض سهم "بايونيرز" القابضة للخدمات المالية 3.5%، بينما هبط سهم "أوراسكوم" للاتصالات والإعلام القيادي بـ 1.5%.

لكن سهم المصرية للاتصالات ارتفع 1.1%، بعدما حققت الشركة زيادة بـ 22% على أساس سنوي في صافي الربح المجمع للربع الثاني، ليصل إلى 1.27 مليار جنيه مصري (72 مليون دولار).

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية: انخفاض المؤشر 0.3% إلى 7103 نقاط.

دبي: هبوط المؤشر 0.2% إلى 3580 نقطة.

أبوظبي: تراجع المؤشر 0.2% إلى 4471 نقطة.

قطر: نزول المؤشر 0.6% إلى 9134 نقطة.

مصر: هبوط المؤشر 0.3% إلى 13102 نقطة.

الكويت: انخفاض المؤشر 0.2% إلى 6844 نقطة.

البحرين: تراجع المؤشر 0.6% إلى 1312 نقطة.

سلطنة عمان: نزول المؤشر 0.8% إلى 4939 نقطة.