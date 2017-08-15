الإسترليني دون 1.29 دولار للمرة الأولى منذ شهر

انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في نحو خمسة أسابيع، اليوم الثلاثاء، بعد أن جاءت بيانات التضخم البريطاني لشهر يوليو دون توقعات السوق، ما يقلص التوقعات مجدداً بزيادة أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وبحلول الساعة 10:06 بتوقيت غرينتش، تراجع الإسترليني دون 1.2910 دولار للمرة الأولى منذ 13 يوليو، بعد أن استقر التضخم في ذات الشهر عند 2.6% على أساس سنوي، مقارنة مع توقعات السوق ببلوغ التضخم 2.7%.

وواصل مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني مكاسبه لفترة وجيزة، ليبلغ أعلى مستوى في الجلسة مرتفعاً 0.3%.