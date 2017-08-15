انحسار التوترات مع كوريا الشمالية يدعم صعود الدولار

ارتفع الدولار الأميركي في تعاملات، اليوم الثلاثاء، محققاً مكاسب أمام الين الياباني والفرنك السويسري، مع انحسار التوترات بشأن كوريا الشمالية التي دفعت رؤوس الأموال باتجاه سويسرا واليابان الأسبوع الماضي.

وارتفع الين والفرنك مع تصعيد واشنطن وبيونغ يانغ التهديدات العسكرية المتبادلة، في أعقاب فرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية قبل عشرة أيام.

وذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، اليوم، أن الزعيم كيم جونغ أرجأ قرار إطلاق صواريخ باتجاه جزيرة غوام الأميركية، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشرا آخر على أن التهديدات مجرد حرب كلامية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4% في المعاملات الصباحية في أوروبا، وارتفعت العملة الأميركية مقابل اليورو إلى 1.1738 دولار، كما صعد الدولار إلى 110.42 ين.