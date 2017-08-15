نيكاي يرتفع مع انحسار المخاوف بشأن كوريا الشمالية

ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، لتتجاوز سلسلة من الخسائر التي تكبدتها على مدى أربعة أيام وتتحرك بعيدا عن أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة وذلك مع انتعاش بورصة وول ستريت بفضل انحسار التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأنهى المؤشر نيكي القياسي تعاملاته مرتفعا 1.1% إلى 19753.31 نقطة، بعد أن انخفض واحدا بالمئة في الجلسة السابقة ليبلغ أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من مايو/آيار.

وقلل مسؤولون أميركيون يوم الأحد من خطر نشوب حرب وشيكة مع كوريا الشمالية. وساعدت المخاوف بشأن كوريا الشمالية في محو نحو تريليون دولار من أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي.

وتصدرت أسهم الشركات المالية، التي سجلت أداء أقل من أداء السوق أمس الاثنين، قائمة الأسهم الرابحة. وارتفعت أسهم سومبو هولدنغز 2.2%، وزادت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.7% ومجموعة ميزوهو المالية 1.4%.

وتتبعت أسهم شركات التكنولوجيا مسار نظيرتها الأميركية، وارتفعت أسهم الشركات اليابانية المرتبطة بصناعة الرقائق على غرار أدفانتست كورب 1.4% وطوكيو الكترون 1.9%.

وشهدت أسهم شركات صناعة السيارات أيضا طلبا من المشترين مع ارتفاع أسهم تويوتا موتور 1.5% ونيسان موتور 1.8% وسوبارو 1.2%.

وقدمت قيمة الين الدعم للسوق. والعملة اليابانية محرك كبير للسوق نظرا للعدد المرتفع من أسهم الشركات المصدرة.

وارتفع الدولار 0.7% إلى 110.35 ين مبتعدا عن أدنى مستوى في أربعة أشهر والبالغ 108.72 ين الذي سجله يوم الجمعة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1% إلى 1616.21 نقطة.