Bitcoin تسجل مستوى قياسياً جديداً قرب 4500 دولار

شهد جنون عملة البتكوين فصلاً جديداً، مع تسجيلها سعراً قياسياً جديداً اليوم الثلاثاء قرب 4500 دولار، قبل أن تعود وتخسر 10% تقريباً، لتكسر حاجز 4 آلاف دولار الذي كانت قد اخترقته للمرة الأولى مطلع هذا الأسبوع.



وكانت القيمة السوقية لما هو متداول من عملة البتكوين قد ارتفعت عند أعلى سعر وصلت له العملة، إلى 73.5 مليار دولار، وهو رقم يفوق القيمة السوقية لشركات عملاقة مثل ADOBE وNETFLIX.

ويبقى المحللون منقسمين تجاه مستقبل سعر العملة. ففي حين رفعت Standpoint السعر المستهدف للبتكوين من 5000 إلى 7500 دولار، يتوقع Goldman Sachs ارتفاعها في المدى القصير، ثم حدوث تصحيح رئيسي.

وتعليقاً على هذه القفزة الكبيرة في قيمة العملة الرقمية، أوضح الدكتور سيف الدين عموص، أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية، أن قيمة البتكوين غير ثابتة في الوقت الحالي لأن المعروض منها محدود.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أنه لا أحد يستطيع التحكم في قيمة العملة الرقمية أو إحداث تضخم فيها من خلال إعادة إنتاجها، لأن الكمية محددة بشكل صارم.

وقال إنه على المدى القصير، حدثت مضاربات على البتكوين من أجل تحقيق الربح، لكن على المدى البعيد ما يتحكم في سعرها هو محدودية المعروض، إذ لا يمكن تلبية الطلب إلا من خلال رفع السعر.

وشرح أن البتكوين ليست عملة محمية من قبل بنك مركزي، بل هي عبارة عن عمليات رياضية وخوارزميات تقوم بالتحكم بالتعاملات وكمية العملة عبر شبكة ضخمة من الحواسيب تعد أكبر قوة حسابية في العالم.

ولفت إلى أن الهجمات التي حدثت وكبدت بعض المتعاملين خسائر، نجمت عن تعرض حسابات شخصية نتيجة تقصير من المستخدم، في حين لم ينجح أي هجوم حتى الآن في اختراق الشبكة الكلية، وهو ما يعد إنجازاً عظيماً لأن ثمة مليارات من الدولارات يتم التعامل بها بشكل يومي من خلال هذه الشبكة.