أسهم اليابان تتراجع مع انتعاش الين

تراجعت الأسهم اليابانية تحت وطأة انتعاش الين في معاملات هزيلة، اليوم الخميس، في حين ارتفع سهم مجموعة "سايبو" القابضة بعد أن باع صندوق استثمار مباشر حصته الباقية في الشركة لينهي استثماراً استمر لعشر سنوات.

وأغلق مؤشر نيكاي القياسي منخفضا 0.1% عند 19702.63 نقطة، وفقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% أيضاً ليسجل 1614.82 نقطة. ولم تزد قيمة المعاملات على 1.806 تريليون ين (16.44 مليار دولار)، لتظل دون التريليوني ين للجلسة الثانية على التوالي.

وتأثرت شهية المستثمرين سلباً بارتفاع الين مقابل الدولار، بعد أن أظهرت وثائق أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تخوف صناع السياسات من ضعف التضخم الأميركي. وتضرر الدولار أيضاً بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب حل مجلسين استشاريين مهمين لقطاع الأعمال.

وارتفع سهم "سايبو" للسكك الحديدية والفنادق 4.2%، بعد أن قالت الشركة إن مجموعة "سيربروس" الأميركية للاستثمار المباشر باعت حصتها الباقية فيها والبالغة 2.35%.

وكانت "سيربروس" اشترت حصة في "سايبو" عام 2006، لتقديم مساعدة كانت الشركة المتعثرة وقتها بحاجة ماسة إليها. وبدت العلاقة بين الطرفين متوترة في بعض الأحيان.