هبوط الدولار يرفع الذهب والبلاديوم بذروته في 16 عاماً

ارتفع الذهب اليوم الخميس، مع استمرار الأداء الضعيف للدولار، بعد صدور محضر اجتماع يوليو لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، والذي تضمن تلميحات إلى تأجيل المزيد من رفع الفائدة، في حين سجل البلاديوم مستوى مرتفعاً جديداً في 16 عاماً.



وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1287.90 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد نحو 1% في اليوم السابق.



وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.8% إلى 1293.70 دولار للأوقية.



وقال دومينيك شنايدر من "يو.بي.اس" لإدارة الثروات في هونغ كونغ: "إنها قصة الدولار إلى جانب قلق السوق من التطورات الجيوسياسية".



وارتفع البلاديوم 0.7% في المعاملات الفورية إلى 920.48 دولار، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ فبراير 2001 عند 927.80 دولار للأوقية.



وقال شنايدر: "اقتدى البلاديوم نوعاً ما بالمعادن الأخرى الأكثر استخداما في الصناعة"، مشيراً إلى موجة صعود واسعة النطاق دفعت أسعار الألومنيوم والنحاس والزنك إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.



وتعد صناعة السيارات أكبر مستهلك للبلاديوم بلا منازع.



من ناحية أخرى، زادت الفضة 0.3% إلى 17.13 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين دون تغير يذكر عند 976 دولاراً للأوقية.