هذا هو أداء بورصات الخليج ومصر في نهاية الأسبوع

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، الخميس، إذ تلقى مؤشر السوق السعودية دعما من أنباء إيجابية عن بعض الشركات بينما هبط سهم إحدى شركات التطوير العقاري في مصر مع إعلانها نتائج فصلية دون التوقعات.

وزاد مؤشر البورصة السعودية 0.7%، مع صعود جميع أسهم البنوك الاثني عشر المدرجة عليه، بما فيها سهم البنك الأول الذي صعد 2.4%.

وصعد سهم اتحاد عذيب للاتصالات 2.5% إلى 8.21 ريال في أعلى حجم تداول له منذ يونيو/حزيران 2016 بعد تحول الشركة إلى تحقيق أرباح فصلية صافية قدرها 55.4 مليون ريال (14.8 مليون دولار) مقارنة مع خسارة 58.1 مليون ريال قبل عام.

وارتفع سهم شركة الحمادي للتنمية والاستثمار العاملة في مجال بيع المعدات الطبية وإدارة المستشفيات 1.6% إلى 35.80 ريال بعدما أظهرت نتائج أعمالها تحقيق صافي ربح قدره 25.7 مليون ريال بزيادة 24.8% عنه قبل عام. وكانت الأهلي كابيتال تتوقع ربحا قدره 26.7 مليون ريال.

وزاد سهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب 1.3% بعدما فازت إحدى وحداتها بعقد قيمته 250 مليون ريال لتصنيع أنابيب لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

وهبط سهم فواز الحكير للتجزئة 4.7% بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة تحقيقها ربحا فصليا صافيا قدره 232.4 مليون ريال، بما يتماشى مع توقعات الأهلي كابيتال لربح قدره 231 مليون ريال لكنه دون تقديرات الراجحي المالية التي توقعت 288 مليون ريال.

وزاد صافي ربح الحكير 4.1% على أساس سنوي لكن مبيعات الفترة انخفضت 5.5% إلى 2.07 مليار ريال.

وتقدم مؤشر سوق دبي 0.3% مع هيمنة أسهم الاتحاد العقارية وجيه.إف.إتش المالية على التداولات، إذ صعد السهمان 3.7% و2.8% على الترتيب.

وشهد السهمان تقلبات في الأيام الأخيرة نظرا لزيادة كبيرة في رأسمال جي.إف.إتش وتكبد الاتحاد العقارية خسارة فصلية كبيرة مع تصحيحها أخطاء محاسبية.

وكان سهم دريك آند سكل أكبر الرابحين في بورصة دبي، حيث قفز 6.3%. وفي وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت نتائج أعمال الشركة انخفاضا محدودا في صافي خسائرها الفصلية، وأعلنت الشركة إقالة رئيسها التنفيذي دون تعيين من يخلفه.

وقفز سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 3.3% في تعاملات كثيفة. وصعد السهم 24 بالمئة هذا الأسبوع بعدما قالت الشركة الأسبوع الماضي إنها تحولت لتحقيق ربح ضئيل في الربع الثاني مقارنة مع خسارة قبل عام بدعم من ارتفاع أسعار النفط ومكاسب استثنائية.

غير أن سهم دانة غاز انخفض 3.2%، مما ساهم في نزول المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1%.

وارتفع مؤشر البورصة القطرية 0.9%.



وفي مصر، انخفضت أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 1.1% إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة تحقيقها ربحا صافيا قدره 129.8 مليون جنيه (7.3 مليون دولار) في الربع الثاني من العام ليأتي دون توقعات المحللين.

وتوقعات النعيم للوساطة أن تحقق الشركة ربحا صافيا 163 مليون جنيه لكنها قالت إن آفاق النصف الثاني من العام "تبدو إيجابية" وأبقت على توصيتها للسهم "بالشراء".

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2%.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.7% إلى 7179 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 0.3% إلى 3601 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.1% إلى 4493 نقطة.

قطر.. صعد المؤشر 0.9% إلى 9106 نقاط.

مصر.. انخفض المؤشر 0.2% إلى 13119 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.5% إلى 6886 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 0.9% إلى 1299 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.5% إلى 4889 نقطة.