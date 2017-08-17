106% تغطية اكتتاب "زهرة الواحة للتجارة" خلال 4 أيام

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير اكتتاب شركة زهرة الواحة للتجارة، أن عملية الاكتتاب في أسهم الشركة التي بدأت يوم الأحد الماضي 13 أغسطس، قد سجّلت مع نهاية اليوم الرابع تغطية نسبة 106.4% من إجمالي الأسهم المطروحة أمام المكتتبين الأفراد.

ويصل إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب 900 ألف سهم، تمثل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام والبالغة 4.5 مليون سهم.

وشارك حتى نهاية اليوم الرابع في الاكتتاب 19.197 مكتتب، ضخوا 48.8 مليون ريال، من خلال 957.680 سهم.

وشهد الإقبال على الاكتتاب في أسهم شركة زهرة الواحة للتجارة، معدلات مشاركة إيجابية وفاعلة، دعمتها ثقة المواطنين والمستثمرين الأفراد بالقيمة الاستثمارية للشركة وبمؤشرات نموها المستقبلية.

وكانت الجهات المستلمة قد بدأت باستلام طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد عبر فروعها العاملة في مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب عمليات الاكتتاب عبر القنوات الإلكترونية كالهاتف المصرفي والإنترنت وأجهزة الصرف الآلي.

وتتواصل عملية الاكتتاب بأسهم شركة زهرة الواحة للتجارة حتى نهاية عمل يوم الأحد المقبل الموافق 20 أغسطس الجاري، بسعر 51 ريالا للسهم الواحد وفق ما جاء في عملية بناء سجل الأوامر.