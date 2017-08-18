الملاذات الأمنة تتلقى دعماً مع تصاعد التوترات السياسية

ارتفع الذهب للجلسة الثالثة اليوم الجمعة وسط أداء ضعيف للأسهم الآسيوية مع انجذاب بعض المستثمرين إلى الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة بفعل عدم التيقن السياسي في الولايات المتحدة وبعد هجوم في اسبانيا أودى بحياة 13 شخصا.



وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1291.65 دولار للأونصة بعد صعوده ليومين متتاليين.



وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.5% إلى 1298.20 دولار للأونصة.



وزادت الفضة 0.4% في المعاملات الفورية إلى 17.07 دولار للأونصة في حين ارتفع البلاتين 0.7% إلى 979.45 دولار للأونصة.



وتقدم البلاديوم 0.1% إلى 927.10 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2001 عند 930 دولارا في الجلسة السابقة. ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 4%.

