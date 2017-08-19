أونصة الذهب فوق مستويات 1287 دولارا مع التوترات

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر بعدما قفزت لأعلى مستوياتها في أكثر من 9 أشهر مع تراجع الدولار بفعل حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وهجوم في إسبانيا مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

وشرعت إسبانيا في عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب الجمعة بعدما قاد من يشتبه بأنه متشدد سيارة فان ودهس بها حشودا في برشلونة فقتل 13 شخصا فيما تعتقد الشرطة أنه واحد من عدة هجمات مخطط لها.

ولامس سعر الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1300.80 دولار للأوقية (الأونصة)، وجرى تداوله مرتفعا 0.03 بالمئة عند 1287.95 دولار للأوقية.

وفي أحدث تغيير في البيت الأبيض، أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب كبير الخبراء الاستراتيجيين ستيفن بانون. وتتشكك الأسواق أيضا في قدرة ترمب على المضي قدما في تنفيذ سياساته بعد حل مجلسين استشاريين بارزين في مجال الأعمال عقب استقالة عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات منهما احتجاجا على تصريحات له بشأن العنف في فرجينيا.

وبلغ سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 1291.60 دولار للأوقية. ونزل الدولار إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر أمام الين الياباني الذي يعتبر ملاذا آمنا كالذهب في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.03 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوياتها في شهرين عند 17.31 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 979.60 دولار للأوقية. ولامس البلاديوم أعلى مستوياته في 16 عاما عند 934 دولارا للأوقية قبل أن يتخلى عن مكاسبه ليجري تداوله منخفضا 0.3 بالمئة عند 923.35 دولار للأوقية. وسجل المعدن ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي.