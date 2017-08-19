الدولار يهبط 1% أمام الين مع غموض أجندة ترمب الاقتصادية

انخفض الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية مع استمرار حالة الضبابية التي تكتنف الأجندة الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب.

ونزل الدولار إلى أدنى مستوياته أمام الين في التعاملات المبكرة لكنه عوض بعض خسائره بعدما ثارت شائعات عن إقالة ستيف بانون كبير الخبراء الاستراتيجيين في البيت الأبيض. وأكد البيت الأبيض إقالة بانون.

وهبط الدولار نحو 1% أمام الين إلى 108.58 ين مسجلا أدنى مستوى له منذ أواخر أبريل. وفي أحدث المعاملات تراجع الدولار 0.25% إلى 109.31 ين.

وتعافى الدولار لكنه عجز عن الارتفاع أمام الين أو اليورو وبدد مكاسبه أمام الجنيه الاسترليني. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، 0.35% على مدى الأسبوع.

وانخفض اليورو 0.5% ليسجل أول خسارة أسبوعية أمام الدولار في 6 أسابيع. وأنهى الدولار تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف أمام الين حيث زاد 0.1%.