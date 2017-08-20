أسواق الخليج تجد دعماً في سعر النفط وبورصة مصر تتراجع

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج بشكل متواضع، الأحد، مدعومة بموجة صعود في أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت أسهم ثلاث شركات تأمين سعودية صغيرة ومتوسطة تراجعا حادا بعد أن فرض البنك المركزي حظرا مؤقتا عليها.

وزاد مؤشر الرياض 0.4% مع ارتفاع كل أسهم منتجي البتروكيماويات الـ14 عدا 2 بعد صعود برنت 3.3% يوم الجمعة. وزاد سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 1.6%.

وهوت أسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني 3.8% وشركة ملاذ للتأمين التعاوني 4.5% والدرع العربي للتأمين التعاوني 7.6%.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إنها منعت مؤقتا الشركات الثلاث من إصدار وثائق التأمين الإلزامي على المركبات بسبب مخالفات وصفتها بالخطيرة في أنشطة التأمين على السيارات.

لكن سهم شركة تأمين أخرى، هي ساب تكافل، أغلق مرتفعا 0.2%. وأعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) أنه وقع اتفاقا لشراء جميع أسهم اتش.اس.بي.سي في شركة التأمين مقابل 117.8 مليون ريال أو ما يعادل 31.4 مليون دولار، ليصل إجمالي ملكيته فيها إلى 65%.

ومن المتوقع إتمام الصفقة التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة والجهات التنظيمية في النصف الثاني من العام. وانخفض سهم ساب 0.7%.

وفي الإمارات العربية المتحدة ارتفع مؤشر دبي 0.4% بفعل مكاسب في الأسهم التي كانت متقلبة الأسبوع الماضي.

وقفز سهم الاتحاد العقارية، الأنشط تداولا اليوم، 4.3% إلى 0.898 درهم. كانت الشركة المنفذة لمشروع موتور سيتي أعلنت الأسبوع الماضي عن خسارة فصلية كبيرة مع قيامها بإصلاح أخطاء محاسبية لكن السهم استعاد الآن مستواه قبل إعلان الخسائر.

وأغلق مؤشر أبوظبي مستقرا في معاملات هزيلة. وارتفع سهم دانة غاز 3.3% في حين فقد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 1.6% بفعل بيع لجني الأرباح من مكاسب الأسبوع الماضي.

واتسم أداء أسهم البنوك بالقوة في الدوحة مما ساعد المؤشر ليرتفع 0.3%. وزاد سهم البنك التجاري القطري 1.2%.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7% مع هبوط أسهم السويدي إلكتريك 1.3% بفعل جني الأرباح. كان السهم قفز 9.3% في الجلستين السابقتين بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع صافي ربح الربع الثاني 72% واقترحت توزيعا نقديا قدره ثمانية جنيهات للسهم.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.4% إلى 7209 نقاط.

دبي.. ارتفع المؤشر 0.4% إلى 3615 نقطة.

أبوظبي.. استقر المؤشر عند 4493 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 9134 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 0.7% إلى 13026 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 6901 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 1% إلى 1312 نقطة.