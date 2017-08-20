مساهمون يطلبون عزل 3 أعضاء بمجلس إدارة "اللجين"

أعلنت شركة اللجين أنها ستدعو لاجتماعٍ للجمعية العامة للتصويت على عزل 3 أعضاء في مجلس الإدارة، بناء على طلب من مساهمين يمتلكون أكثر من 5%.

وبالتزامن مع ذلك، فتحت الشركة بابَ الترشيح لتعيين 3 أعضاء في مجلس الإدارة عن الدورة الحالية التي بدأت في 15 يونيو الفائت.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت تعليق تداول سهم شركة "اللجين"، وذلك لعدم التزام الشركة بالإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي.وأكدت الهيئة أن التداول على السهم سيتم تعليقه لحين إعلان الشركة عن قوائمها المالية.

من جهتها، أوضحت الشركة بأنها لم تتمكن من إعلان نتائج الربع الثاني في الموعد المحدد، بسبب عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية السادسة، على تعيين المراجع الخارجي لهذا العام، والموصى به من قبل مجلس الإدارة السابق.

وأشارت الشركة إلى أنه ستتم معالجة هذا الوضع الاستثنائي بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لبحث إمكانية استمرار المراجع الخارجي السابق بمراجعة نتائج الربع الثاني، حيث سيتم إعلان النتائج بمجرّد موافقة الجمعية العامة على تعيين مراجع الخارجي.