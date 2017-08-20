السعودية تسمح لـ "غولدمان ساكس" بإدارة صناديق الاستثمار

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، موافقتها على طلب شركة غولدمان ساكس العربية السعودية بتعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها وذلك بإضافة أنشطة التعامل بصفة أصيل، والتعامل بصفة وكيل، والتعهد بالتغطية، والحفظ في سوق الأسهم السعودية.

وأصدر مجلس الهيئة قراره بالموافقة على تعديل قائمة الأعمال المرخص لشركة غولدمان ساكس العربية السعودية في ممارستها بإضافة أنشطة التعامل بصفة أصيل، والتعامل بصفة وكيل، والتعهد بالتغطية، والحفظ.

وأصبحت الأنشطة المرخص للشركة بها في سوق الأسهم السعودية بعد التعديل "التعامل بصفة أصيل، والتعامل بصفة وكيل، والتعهد بالتغطية، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ".