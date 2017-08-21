اكتتاب "زهرة الواحة" يجمع 123 مليون ريال بتغطية 267%

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير اكتتاب شركة زهرة الواحة للتجارة، أن عملية الاكتتاب في أسهم الشركة التي بدأت يوم الأحد الماضي 13 أغسطس، قد سجّلت بنهاية اليوم الثامن والأخير تغطية بنسبة 267% من إجمالي الأسهم المطروحة أمام المكتتبين الأفراد.

ويصل إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب 900 ألف سهم، تمثل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام والبالغة 4.5 مليون سهم.

وشارك حتى نهاية اليوم الثامن في الاكتتاب 19.108 مكتتبا، ضخوا 122.6 مليون ريال، من خلال 2.4 مليون سهم.

وشهد الإقبال على الاكتتاب في أسهم شركة زهرة الواحة للتجارة، معدلات مشاركة إيجابية وفاعلة، دعمتها ثقة المواطنين والمستثمرين الأفراد بالقيمة الاستثمارية للشركة وبمؤشرات نموها المستقبلية.