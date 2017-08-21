الذهب يستقر بعد أسبوع من الضبابية السياسية

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب، اليوم الاثنين، حيث سعى المستثمرون لتحديد الاتجاه بعد أسبوع من الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1286.01 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما استقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر عند 1291.70 دولار للأوقية.

وصعد الذهب لأعلى مستوى منذ نوفمبر يوم الجمعة، نتيجة مخاوف سياسية وأمنية في الولايات المتحدة وإسبانيا، أثارت قلق المستثمرين وعززت الطلب على المعدن النفيس.

لكن الأسعار غيرت مسارها في التعاملات المتأخرة يوم الجمعة، بعدما أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب كبير الخبراء الاستراتيجيين ستيف بانون في أحدث تغيير في الإدارة الأميركية. وتعافت الأسواق المالية بعد هذا النبأ وصعد الدولار مع تراجع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

ولم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الآسيوية والدولار اليوم الاثنين، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن قدرة ترمب على الوفاء بتعهداته بتبني سياسة داعمة للنمو.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2% إلى 16.96 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3% إلى 978.40 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 926.97 دولار للأوقية، بعدما قفز لأعلى مستوى في أكثر من 16 عاماً إلى 934 دولارا للأوقية يوم الجمعة.