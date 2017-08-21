تكليف محمد عمران بأعمال رئيس الرقابة المالية في مصر

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، الدكتورة سحر نصر، إن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، أصدر قرارا بتكليف الدكتور محمد عمران، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات المقررة بالدستور، بعد بدء دورة الانعقاد بمجلس النواب.

وأوضحت الوزيرة، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، ستعمل على وضع استراتيجية متكاملة للأدوات المالية غير المصرفية، بما يعزز دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري وتوفير التمويل اللازم وضخ استثمارات جديدة، بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادي ويساهم في عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة، أهمية استكمال الهيئة العمل على عدد من القوانين التي تتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي، والعمل على تعزيز الشمول المالي، وتحديث القواعد المنظمة للتأمين، مع العمل على مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، في ضوء الاهتمام بتحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية الدولية.

يذكر أن الدكتور محمد عمران تولى رئاسة مجلس إدارة البورصة لمدة فترتين خلال الفترة من 21 سبتمبر 2011 وحتى 6 أغسطس 2017، وعمل نائبا لرئيس الشركة القابضة للتأمين لشؤون العمليات منذ أكتوبر 2010 وحتى سبتمبر 2011، وأستاذ التمويل بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وشغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية لمدة 4 سنوات في الفترة من 2006 وحتى 2010، حصل على دكتوراه الفلسفة في التمويل عام 1999 من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة، ثم عمل كأستاذ زائر بالعديد من الجامعات ومراكز البحوث مثل جامعة بليموث بالمملكة المتحدة وجامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة والبنك الدولي وجامعة لافيل بكندا وجامعة فازا بفنلندا.