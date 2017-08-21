توترات كوريا الشمالية تصعد بأسعار الذهب

ارتفع الذهب بفعل التوترات الجيوسياسية بخصوص كوريا الشمالية والتي غذت الطلب على الملاذات الآمنة، في حين انخفضت عوائد السندات الأميركية والدولار بفعل الشكوك إزاء قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ سياسات في صالح الشركات.

ويتأهب المستثمرون لرد فعل كوريا الشمالية على تدريبات عسكرية مشتركة بالمحاكاة الحاسوبية بدأتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتستمر حتى 31 أغسطس.

وقال أولي هانسن المحلل لدى بنك ساكسو "الذهب يتلقى دعما من التدريبات العسكرية وعدم التيقن في واشنطن".

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.6 بالمئة إلى 1292.18 دولار للأوقية (الأونصة). ويقترب هذا من أعلى مستوى في تسعة أشهر البالغ 1300.80 دولار المسجل لفترة وجيزة يوم الجمعة، والذي جاء عقب هجمات إسبانيا وتنامي المخاوف بشأن قدرة ترمب على المضي في إصلاحات ضريبية واستثمارات.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 1296.70 دولار. وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 934.22 دولار للأوقية بعد أن بلغ 938.50 دولار وهو أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2001 مدعوما بموجة صعود في المعادن الصناعية.

وزادت الفضة 0.6 بالمئة لتسجل 17.02 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 978.49 دولار.