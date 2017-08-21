محادثات الـ Brexit تهوي مجدداً بالإسترليني

تراجع الجنيه الإسترليني متجهاً صوب أقل مستوى في نحو 6 أسابيع مقابل الدولار مع استمرار تأثر العملة سلباً بتنامي الشكوك بشأن تقدم محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تصدر بريطانيا مزيداً من المعلومات هذا الأسبوع لتحديد استراتيجيتها في محادثات الانفصال، حيث يسعى الوزراء لدحض تلميحات بأن المفاوضات تسير ببطء وقد تتأجل لوقت لاحق هذا العام.

ونزل الاسترليني عن 1.30 دولار و90 بنسا مقابل اليورو وسط شكوك بشأن تعامل الحكومة مع محادثات الانسحاب وانهيار التوقعات هذا الشهر برفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وتراجع الاسترليني 0.1 في المئة إلى 1.2870 دولار في التعاملات المبكرة في لندن في حين زاد 0.1 في المئة أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 91.2 بنس لليورو.