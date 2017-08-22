أعلى سعر لسهم "أجيليتي" منذ أكثر من 3 سنوات

سجل سهم المخازن العمومية "أجيليتي" مستويات سعرية لم يتداول عندها منذ 11 مايو 2014، أي منذ ما يزيد على 3 سنوات، ليقفل أمس عند سعر 869 فلساً.

وكان ارتفاع السهم نتاجاً طبيعياً لعمليات الشراء المنظمة التي تقوم بها محافظ استثمارية وصناديق كُبرى دفعت صغار المتعاملين لتعقب السهم طيلة الفترة الماضية، لاسيما بعد أن تلمست الأوساط الاستثمارية استقراراً في أداء الشركة وعقودها اللوجيسيتة الخارجية.

وبحسب بيانات البورصة، فإن القيمة السوقية لـ "أجيليتي" تفوق عتبة الـ 1.12 مليار دينار، فيما يتداول السهم عند معدلات إيجابية منها متوسط السعر السوقي إلى الربحية والذي بلغ 15.8 ضعف.

وتترجم حركة سهم "أجيليتي" اهتمام المحافظ الكُبرى بالأسهم التشغيلية التي تمثل هدفاً طويل الأجل، وليست للمضاربات العشوائية.

وبلغت كمية تداول "أجيليتي" خلال تعاملات البورصة الكويتية أمس 2.049 مليون سهم بقيمة تصل الى 1.76 مليون دينار نفذت من خلال 191 صفقة نقدية.